Губернатор Московской области Андрей Воробьев поговорил со спортсменами и тренерами в ФОК "Арсенал" в Можайске

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поговорил со спортсменами и тренерами в ФОК "Арсенал" в Можайске

Воробьев поговорил со спортсменами и тренерами в ФОК "Арсенал" в Можайске

МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поговорил с юными спортсменами, их родителями и тренерами в физкультурно-оздоровительном комплексе (ФОК) "Арсенал" в муниципальном округе Можайске, сообщает пресс-служба правительства Московской области.

Ежедневно физкультурно-оздоровительный комплекс посещают порядка 800 человек. В соответствии с задачами госпрограммы "Спорт России" здесь развивают разные направления. Помимо единоборств - дзюдо, джиу-джитсу, боевое и спортивное самбо, кикбоксинг - есть секции по футболу, баскетболу, волейболу и художественной гимнастике.

Бесплатно здесь тренируются дети из дворца спорта "Багратион", участники клуба "Активное долголетие" и программы "Добрый час" (пенсионеры, дети из малообеспеченных и многодетных семей, дети-сироты и дети с инвалидностью, ветераны, а также участники СВО и их семьи).

"В Можайске, наверное, нет человека, который бы не знал Валерия Александровича (Нагулина, основателя Можайской спортивной школы олимпийского резерва по самбо и дзюдо – ред.). Он всю свою жизнь посвятил детям, воспитанию их характера, мастерства, навыков. Поэтому по его просьбе мы построили здесь ФОК. Хочется сказать вам большое спасибо! Многие ребята, которых вы тренировали, сегодня тоже в строю, занимаются с детьми - это очень здорово и очень важно. Эта преемственность помогает делать так, что о спортшколе знают по всей стране", - приводит пресс-служба слова Воробьева.

Он добавил, обращаясь к юным спортсменам, что к ним приехали ради общения, выражения благодарности тренерам и родителям, которые поддерживают, участвуют во всем, что делает детей сильнее и дружнее. Губернатор пожелал юным спортсменам успехов. В правительстве области радуются им, так как видят, что подобные объекты строятся не зря.

"Наша задача - чтобы возможность заниматься спортом была доступна каждому", - отметил Воробьев.

Физкультурно-оздоровительный комплекс стал домашней ареной Можайской спортивной школы олимпийского резерва по самбо и дзюдо. Раньше тренировки спортшколы проходили в стесненных условиях, дети занимались в три смены.

Воспитанники спортшколы 30 раз становились победителями и призерами мировых чемпионатов и первенств и трижды – обладателями наград на соревнованиях европейского уровня.

В ФОК расположен многофункциональный игровой зал c трибунами на 500 мест, два зала для единоборств (один из них – с трибунами на 100 мест), а также медблок, буфет и так далее.

Также в физкультурно-оздоровительном комплексе проводятся соревнования в рамках Единой школьной лиги.

Отслеживать загруженность спортобъекта помогают камеры, оборудованные искусственным интеллектом, которые установили в прошлом году в рамках подмосковного проекта "Умный ФОК". Это позволяет более грамотно составлять расписание, чтобы спорт в Подмосковье был доступен максимальному количеству жителей.