В Москве ликвидировали вытекание воды на Федеративном проспекте

МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Вытекание воды на участке Федеративного проспекта в Москве ликвидировано, сообщает столичный комплекс городского хозяйства.
Ранее в Telegram-каналах было опубликовано видео, на котором якобы затопило кипятком проезжую часть из-за прорыва канализационной трубы на одной из улиц Москвы. Дептранс сообщал, что движение затруднено на Федеративном проспекте в Москве.
"Вытекание воды на участке Федеративного проспекта ВАО ликвидировано. Дорожное полотно приведено в порядок", - говорится в сообщении в канале "Макс".
Отмечается, что на водоснабжение потребителей ситуация не повлияла, оно осуществляется в штатном режиме.