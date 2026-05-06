14:27 06.05.2026 (обновлено: 18:31 06.05.2026)
Водоемы Москвы начали готовить к открытию купального сезона

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкВодолаз проверяет водоем в Серебряном Бору во время подготовки пляжей к купальному сезону в Москве. 6 мая 2026
Водолаз проверяет водоем в Серебряном Бору во время подготовки пляжей к купальному сезону в Москве. 6 мая 2026
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Столичные спасатели приступили к подготовке водоемов к открытию купального сезона, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Водолазы Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах приступили к обследованию дна водоемов. Основная задача - обнаружить и извлечь накопившийся мусор и травмоопасные предметы, которые могли попасть в воду в осенне-зимний период", - рассказал Бирюков.
Заммэра подчеркнул, что обследование водоемов проводится в несколько этапов. В настоящее время ведутся работы по удалению крупного бытового и природного мусора, осмотр береговых линий, затем будет проведена повторная очистка водоемов.
"Еще одно водолазное обследование запланировано в июле, в середине купального сезона. Безопасность на воде круглый год обеспечивают более 500 сотрудников Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах", - уточнил Бирюков.
Он отметил, что в столице работают 26 поисково-спасательных станций, под их постоянным контролем находится вся акватория Москвы-реки и внутренние водоемы.
