Водоемы Москвы начали готовить к открытию купального сезона

Водолаз проверяет водоем в Серебряном Бору во время подготовки пляжей к купальному сезону в Москве. 6 мая 2026

МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Столичные спасатели приступили к подготовке водоемов к открытию купального сезона, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"Водолазы Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах приступили к обследованию дна водоемов. Основная задача - обнаружить и извлечь накопившийся мусор и травмоопасные предметы, которые могли попасть в воду в осенне-зимний период", - рассказал Бирюков.

Заммэра подчеркнул, что обследование водоемов проводится в несколько этапов. В настоящее время ведутся работы по удалению крупного бытового и природного мусора, осмотр береговых линий, затем будет проведена повторная очистка водоемов.

"Еще одно водолазное обследование запланировано в июле, в середине купального сезона. Безопасность на воде круглый год обеспечивают более 500 сотрудников Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах", - уточнил Бирюков.