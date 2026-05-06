10:00 06.05.2026 (обновлено: 10:05 06.05.2026)

В Москве начали отключать отопление

Система отопления. Архивное фото
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Отопление начали отключать в среду в Москве в связи с установлением необходимых температур воздуха, сообщает столичный комплекс городского хозяйства.
"Сегодня, 6 мая, в связи с установлением необходимых температур наружного воздуха приступили к отключению отопления", - говорится в сообщении комплекса на платформе "Макс".

Уточняется, что в общей сложности предстоит отключить отопление в более чем 74 тысячах зданий, в числе которых - свыше 34 тысяч жилых домов.
"Отключение отопления проводится поэтапно в следующей последовательности: промышленные, административные, жилые здания, школы, детские дошкольные и лечебные учреждения", - отмечается в сообщении.
