В Москве начали отключать отопление.

МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Отопление начали отключать в среду в Москве в связи с установлением необходимых температур воздуха, сообщает столичный комплекс городского хозяйства.

"Сегодня, 6 мая, в связи с установлением необходимых температур наружного воздуха приступили к отключению отопления", - говорится в сообщении комплекса на платформе " Макс ".

Уточняется, что в общей сложности предстоит отключить отопление в более чем 74 тысячах зданий, в числе которых - свыше 34 тысяч жилых домов.