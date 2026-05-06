На Портале поставщиков Москвы провели 11,9 тысячи закупок по потребностям - РИА Новости, 06.05.2026
09:12 06.05.2026
© Фото : Департамент экономической политики и развития города — Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Москвы Мария Багреева. Архивное фото
Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Москвы Мария Багреева. Архивное фото
МОСКВА, 6 мая – РИА Новости. За первые три месяца текущего года региональные заказчики провели на Портале поставщиков Москвы 11,9 тысячи закупок по потребностям, сообщила заммэра столицы, глава городского департамента экономической политики и развития (ДЭПР) Мария Багреева.
Как уточнила заммэра, закупка по потребностям является хорошим форматом для заказчиков из регионов, чтобы оперативно купить различные товары, работы и услуги.
"За январь – март этого года по итогам таких процедур на Портале поставщиков заключили 11,9 тысячи сделок. Снижение начальной цены контракта составило в среднем 8%, что позволило госзаказчикам сэкономить бюджетные средства. Наиболее востребованными категориями стали лекарственные средства и медицинские материалы, пищевые продукты и услуги по дополнительному образованию", – подчеркнула Багреева, ее слова привели в пресс-службе ДЭПР.
Чтобы осуществить закупку по потребностям, заказчик должен разметить на платформе заявку на покупку необходимых ему товаров, работ или услуг и установить определенный срок подачи предложений. Победитель определяется на основе наиболее важных для заказчика критериев: цены, сроков поставки, качества продукции и так далее.
По словам главы столичного департамента по конкурентной политике Кирилла Пуртова, принять участие в закупке на московской платформе могут бизнесмены из любого региона России. За первые три месяца этого года самыми активными оказались поставщики из Ханты-Мансийского автономного округа, которые заключили 1,8 тысячи сделок. Также в топ-3 вошли предприниматели из Пермского края (1,7 тысячи контрактов) и Ямало-Ненецкого автономного округа (1,6 тысячи).
Портал поставщиков Москвы начал работать 13 лет назад. Его разработали для автоматизации закупок малого объема. Сегодня на нем размещают свои закупки заказчики из 44 регионов России. Последним присоединившимся к порталу регионом стала Курская область – об этом ранее сообщал мэр столицы Сергей Собянин.
Ранее Багреева отметила, что на московском Портале поставщиков число зарегистрированных предпринимателей дошло до отметки 400 тысяч.
