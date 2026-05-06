10:02 06.05.2026 (обновлено: 10:03 06.05.2026)
Власти Молдавии меняют закон, чтобы решало меньшинство, заявили в оппозиции

Люди ходят под флагом Молдавии во время акции протеста в Кишиневе. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Власти Молдавии готовят поправки в избирательный кодекс, которые могут привести к тому, что судьбоносные для страны решения будут определять голоса меньшинства жителей.
  • По мнению лидера оппозиционной партии Ирины Влах, правящая партия готовит опасный сценарий как для демократии, так и для будущего страны.
КИШИНЕВ, 6 мая - РИА Новости. Власти Молдавии готовят поправки в избирательный кодекс, которые могут привести к тому, что судьбоносные для страны решения по вопросу независимости и нейтралитета будет определять меньшинство жителей, сообщила экс-глава Гагаузии, лидер оппозиционной партии "Сердце Молдовы" Ирина Влах.
По словам политика, правящая партия "Действие и солидарность" (ПДС) готовит изменения в избирательный кодекс, которые предусматривают пересмотр порядка формирования избирательных списков.
"ПДС "режет" списки избирателей - фильтр могут не пройти до 1,5 миллиона граждан. Возникает реальная угроза, что судьбоносные для Молдавии решения по вопросу независимости и нейтралитета будет определять меньшинство жителей. Это прямая атака против конституции и посягательство на волю народа", - написала в своем Telegram-канале Влах.
По ее словам, в основные списки предлагается включать только тех граждан с правом голоса, которые участвовали хотя бы в одних из трех последних республиканских выборов. А это означает, что в них окажется около 1,7 миллиона избирателей при общем числе более 3,2 миллиона.
"Параллельно власть намерена изменить правила проведения референдумов: решение будет считаться принятым, если за него проголосует не менее половины избирателей из этих основных списков. То есть примерно 850 тысяч голосов окажется достаточно, чтобы отменить нейтралитет, суверенитет и независимость страны", - поясняет Влах.
По мнению политика, очевидно, что ПДС готовит опасный сценарий как для демократии, так и для будущего страны. "Пока не ясно, на что именно он нацелен — на подрыв нейтралитета или на саму независимость и суверенитет Республики Молдова. Но в любом случае последствия могут оказаться разрушительными", - подчеркнула она.
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия - осуждена на семь лет лишения свободы глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов.
