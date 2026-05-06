Россиянка раскрыла, как мошенники в Мьянме заманивают в скам-центры

ДЖАКАРТА, 6 мая — РИА Новости. Мошенники, вербующие иностранцев в скам-центры в Мьянме под видом легального трудоустройства, могут обещать потенциальным жертвам зарплату в 5 тысяч долларов в месяц плюс проценты, рассказала РИА Новости недавно освобожденная из такого центра россиянка.
СМИ неоднократно сообщали о работе в Мьянме, Камбодже и Лаосе мошеннических центров, куда обманом заманивают в том числе граждан России. Жертв привлекают через соцсети и мессенджеры обещаниями о высокооплачиваемой работе, а по прибытии у них отбирают паспорта и под угрозой насилия заставляют участвовать в международных схемах кибермошенничества.
По словам собеседницы агентства, изначально ей предлагали работу в Таиланде, однако позже условия изменились.
"Сначала был обозначен город в Таиланде, но спустя некоторое время, когда мы уже обсуждали детали, мне сказали, что компания переезжает в другое место — в Янгон, Мьянма. Я насторожилась, но меня привлекла зарплата — 5 тысяч долларов плюс проценты. Обещали офисную работу", — рассказала россиянка.
Как уточнила собеседница агентства, предложение выглядело официально, а высокая зарплата стала ключевым фактором, который заставил ее согласиться, несмотря на внутренние сомнения.
Ранее посольство РФ в Мьянме сообщило, что 20 апреля гражданка России была освобождена из скам-центра. Операция прошла успешно благодаря совместной работе сотрудников российского диппредставительства, представителя МВД России во Вьетнаме с аккредитацией в Мьянме и Лаосе, а также мьянманских силовых структур.