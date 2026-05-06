Киев никогда не выполняет свои гуманитарные обязательства, заявил Мирошник

МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Украина никогда не выполняет свои гуманитарные обязательства, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник, комментируя атаку ВСУ на Джанкой.
Глава Крыма Сергей Аксенов написал в своем Telegram-канале, что минувшей ночью из-за ударов БПЛА ВСУ по Джанкою погибли пять человек.
Ранее Минобороны РФ объявило, что в соответствии с решением президента России Владимира Путина 8 и 9 мая объявляется перемирие в честь празднования Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Владимир Зеленский, в свою очередь, заявил, что Украина готова соблюдать режим тишины с полуночи 6 мая.