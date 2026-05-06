Киев никогда не выполняет свои гуманитарные обязательства, заявил Мирошник - РИА Новости, 06.05.2026
10:06 06.05.2026
Киев никогда не выполняет свои гуманитарные обязательства, заявил Мирошник

© РИА Новости / Максим Блинов
Посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник
Посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. Архивное фото
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Украина никогда не выполняет свои гуманитарные обязательства, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник, комментируя атаку ВСУ на Джанкой.
Глава Крыма Сергей Аксенов написал в своем Telegram-канале, что минувшей ночью из-за ударов БПЛА ВСУ по Джанкою погибли пять человек.
"Вот это называется режим прекращения огня, который вводит Украина. То есть, Украина никогда не выполняет свои обязательства по вот такого рода гуманитарным действиям", - сказал Мирошник ИС "Вести".
Ранее Минобороны РФ объявило, что в соответствии с решением президента России Владимира Путина 8 и 9 мая объявляется перемирие в честь празднования Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Владимир Зеленский, в свою очередь, заявил, что Украина готова соблюдать режим тишины с полуночи 6 мая.
