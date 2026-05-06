Минздрав рассказал о состоянии детей, отравившихся газом в Омской области - РИА Новости, 06.05.2026
16:41 06.05.2026
Минздрав рассказал о состоянии детей, отравившихся газом в Омской области

Минздрав: отравившиеся газом в Омской области находятся в легкой степени тяжести

Сотрудница больницы в коридоре. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дети, пострадавшие от утечки газа в Омской области, находятся в легкой степени тяжести, угрозы для их здоровья нет.
  • Отравление газом произошло во время экскурсии в IT-клубе города Тара Омской области из-за утечки природного газа во время работ на газопроводе.
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Дети, пострадавшие от утечки газа в Омской области, находятся в легкой степени тяжести, угрозы для их здоровья нет, сообщил РИА Новости помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.
"Все дети в легкой степени тяжести, угрозы для здоровья нет", - сказал Кузнецов.
Отравление газом произошло во время экскурсии в IT-клубе города Тара Омской области. На уроке по программированию находились 40 детей - ученики пятых и шестых классов. Как сообщил губернатор Омской области Виталий Хоценко, во время работ на газопроводе недалеко от IT-клуба произошла утечка природного газа. Региональный Минздрав сообщал, что четырнадцать школьников и один педагог пострадали в результате отравления газом.
