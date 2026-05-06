МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. России известно отношение коллективного западного меньшинства к 9 Мая, они планомерно уничтожают советское мемориальное наследие, а также переписывают и перевирают историю, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Нам хорошо известно отношение коллективного западного меньшинства к 9 Мая: они планомерно уничтожают советское мемориальное наследие, эксгумируют прах советских воинов, переписывают и перевирают историю. Именно они, вооружая Украину, являются соучастниками преступных планов киевского режима", - говорится в официальном комментарии Захаровой, опубликованном на официальном сайте МИД РФ.