МИД призвал серьезно относиться к заявлению Минобороны об угрозах Киева

МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. МИД России призвал очень серьезно относиться к заявлениям МО РФ в связи с угрозами Киева и последующим шагам Москвы, сообщает дипведомство.
Ранее министерство обороны РФ опубликовало официальное заявление в связи с угрозами киевского режима нанести удар по Москве в День Победы в Великой Отечественной войне.
"МИД России настоятельно призывает власти вашей страны/руководство вашей организации с максимальной ответственностью отнестись к данному заявлению", - говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.