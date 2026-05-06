МИД России призвал зарубежные страны эвакуировать дипломатов из Киева

"Четвертого мая 2026 года Министерство обороны <...> опубликовало официальное заявление в связи с угрозами киевского режима нанести удар по Москве в <...> День Победы в Великой Отечественной войне. МИД России настоятельно призывает власти вашей страны/руководство вашей организации с максимальной ответственностью отнестись к данному заявлению и обеспечить заблаговременную эвакуацию из Киева персонала дипломатических и иных представительств, а также граждан в связи с неотвратимостью нанесения Вооруженными силами России <...> ответного удара по Киеву, в том числе по центрам принятия решений", — говорится в тексте.