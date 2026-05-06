МИД России призвал зарубежные страны эвакуировать дипломатов из Киева

- МИД России призвал зарубежные страны эвакуировать их дипломатов из Киева.
- Это связано с угрозами киевского режима нанести удар по Москве в День Победы и возможным ответом российских военных.
"Четвертого мая 2026 года Министерство обороны <...> опубликовало официальное заявление в связи с угрозами киевского режима нанести удар по Москве в <...> День Победы в Великой Отечественной войне. МИД России настоятельно призывает власти вашей страны/руководство вашей организации с максимальной ответственностью отнестись к данному заявлению и обеспечить заблаговременную эвакуацию из Киева персонала дипломатических и иных представительств, а также граждан в связи с неотвратимостью нанесения Вооруженными силами России <...> ответного удара по Киеву, в том числе по центрам принятия решений", — говорится в тексте.
"Нам хорошо известно отношение коллективного западного меньшинства к 9 Мая: они планомерно уничтожают советское мемориальное наследие, эксгумируют прах советских воинов, переписывают и перевирают историю", — отметила дипломат.