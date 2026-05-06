МИД России призвал зарубежные страны эвакуировать дипломатов из Киева - РИА Новости, 07.05.2026
21:20 06.05.2026 (обновлено: 01:02 07.05.2026)
МИД России призвал зарубежные страны эвакуировать дипломатов из Киева

МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. МИД России разослал представителям зарубежных стран ноту с призванием к эвакуации дипломатов из Киева, сообщила официальный представитель ведомства Мария Захарова.
"Четвертого мая 2026 года Министерство обороны <...> опубликовало официальное заявление в связи с угрозами киевского режима нанести удар по Москве в <...> День Победы в Великой Отечественной войне. МИД России настоятельно призывает власти вашей страны/руководство вашей организации с максимальной ответственностью отнестись к данному заявлению и обеспечить заблаговременную эвакуацию из Киева персонала дипломатических и иных представительств, а также граждан в связи с неотвратимостью нанесения Вооруженными силами России <...> ответного удара по Киеву, в том числе по центрам принятия решений", — говорится в тексте.

Захарова подчеркнула, что речь идет о неизбежном ответе на агрессии против России. По словам представителя МИД, ЕС не удастся замолчать прозвучавшие публично угрозы Зеленского.
"Нам хорошо известно отношение коллективного западного меньшинства к 9 Мая: они планомерно уничтожают советское мемориальное наследие, эксгумируют прах советских воинов, переписывают и перевирают историю", — отметила дипломат.

Этих политиков можно назвать соучастниками планов киевского режима, поскольку они поставляют ему вооружение, заключила Захарова.
В понедельник на открытии саммита Европейского политического сообщества в Ереване Зеленский заявил, что в российскую столицу во время парада могут прилететь дроны ВСУ.
Минобороны пообещало, что Вооруженные силы примут все необходимые меры безопасности во время празднований, а в противном случае центр Киева ждет в ответ массированный ракетный удар.
