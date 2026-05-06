МИД Словакии не стал раскрывать маршрут Фицо в Москву на День Победы

БРАТИСЛАВА, 6 мая - РИА Новости. МИД Словакии не раскрывает маршрут словацкого премьер-министра Роберта Фицо в Москву на День Победы по соображениям безопасности, сообщило издание Denník N.
В апреле Фицо сообщил, что Литва и Латвия не разрешили перелет словацкого правительственного самолета над их территорией на торжества по случаю Дня Победы в Москве. Эстонский министр иностранных дел Маргус Цахкна тогда же заявил, что Эстония снова не разрешит Фицо пролететь через ее воздушное пространство до Москвы, как сделала это в 2025 году.
