Рейтинг@Mail.ru
МИД Словакии не стал раскрывать маршрут Фицо в Москву на День Победы - РИА Новости, 06.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:03 06.05.2026
МИД Словакии не стал раскрывать маршрут Фицо в Москву на День Победы

МИД Словакии не раскрыл маршрут Фицо на День Победы по соображениям безопасности

© AP Photo / Petr David JosekПремьер-министр Словакии Роберт Фицо
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо - РИА Новости, 1920, 06.05.2026
© AP Photo / Petr David Josek
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава МИД Словакии Бланар не стал раскрывать маршрут премьер-министра Фицо, собирающегося в Москву на День Победы.
  • Маршрут не разглашается по соображениям безопасности.
БРАТИСЛАВА, 6 мая - РИА Новости. МИД Словакии не раскрывает маршрут словацкого премьер-министра Роберта Фицо в Москву на День Победы по соображениям безопасности, сообщило издание Denník N.
«

"По соображениям безопасности он (глава МИД Словакии Юрай Бланар - Ред.) не захотел после заседания правительства говорить, по какому маршруту Фицо полетит в Москву", - говорится в сообщении издания в среду.

В апреле Фицо сообщил, что Литва и Латвия не разрешили перелет словацкого правительственного самолета над их территорией на торжества по случаю Дня Победы в Москве. Эстонский министр иностранных дел Маргус Цахкна тогда же заявил, что Эстония снова не разрешит Фицо пролететь через ее воздушное пространство до Москвы, как сделала это в 2025 году.
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский - РИА Новости, 1920, 27.04.2026
Сикорский заявил, что проблема полета Фицо в Москву разрешилась
27 апреля, 18:46
 
В миреМоскваСловакияЛитваРоберт ФицоДень Победы — 2026
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала