В планетарии рассказали, как наблюдать метеорный поток эта-Аквариды

МОСКВА, 6 мая – РИА Новости. Пик метеорного потока эта-Аквариды в 2026 году наступит в 12.00 мск 6 мая, наблюдать его лучше перед рассветом в ночь на среду, рассказали РИА Новости в Московском планетарии.

"Наблюдать метеоры лучше всего в начале мая в предрассветные часы (с 2.00 до 4.00 мск) и вдали от городских огней. Сложность наблюдений Майских Акварид заключается в том, что радиант потока восходит под утро, и лучше всего виден из Южного полушария", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что в средних широтах радиант (точка на небе, откуда визуально "появляются" метеоры) Майских Акварид находится невысоко над юго-восточным горизонтом всего лишь пару часов до рассвета. Кульминация, по данным астрономов, происходит около восьми часов утра по местному времени.

Метеорный поток действует с 19 апреля по 28 мая, уже с 3 мая можно при стечении обстоятельств наблюдать 30 и более "падающих звезд" в час, а в ночь пика их число должно достигнуть 40.

Эта-Аквариды возникают, когда пылевые частицы, оставшиеся после пролета кометы Галлея, входят в атмосферу Земли на скорости около 67 километров в секунду и создают яркие светящиеся следы.

Радиант эта-Акварид находится в созвездии Водолей. Из-за его низкого расположения метеоры часто оставляют очень длинные треки на ночном небе.

Как уточнили в планетарии, в начале мая Луна будет ещё достаточно близка к полнолунию (эту фазу естественный спутник Земли прошел 1 мая) и немного помешает наблюдению метеоров. В то же время, активность майских Акварид сохранится практически до конца месяца и их можно будет заметить ясными майскими ночами.