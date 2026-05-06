Рейтинг@Mail.ru
В планетарии рассказали, как наблюдать метеорный поток эта-Аквариды - РИА Новости, 06.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
 
00:33 06.05.2026 (обновлено: 00:34 06.05.2026)
В планетарии рассказали, как наблюдать метеорный поток эта-Аквариды

РИА Новости: пик метеорного потока эта-Аквариды лучше наблюдать в ночь на среду

© Fotolia / peresanzМетеор на фоне Млечного пути
Метеор на фоне Млечного пути - РИА Новости, 1920, 06.05.2026
© Fotolia / peresanz
Метеор на фоне Млечного пути. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пик метеорного потока эта-Аквариды в 2026 году наступит в 12:00 мск 6 мая.
  • Наблюдать метеоры лучше всего в начале мая в предрассветные часы (с 2:00 до 4:00 мск) и вдали от городских огней.
  • Метеорный поток действует с 19 апреля по 28 мая, уже с 3 мая можно при стечении обстоятельств наблюдать 30 и более «падающих звезд» в час.
МОСКВА, 6 мая – РИА Новости. Пик метеорного потока эта-Аквариды в 2026 году наступит в 12.00 мск 6 мая, наблюдать его лучше перед рассветом в ночь на среду, рассказали РИА Новости в Московском планетарии.
"Наблюдать метеоры лучше всего в начале мая в предрассветные часы (с 2.00 до 4.00 мск) и вдали от городских огней. Сложность наблюдений Майских Акварид заключается в том, что радиант потока восходит под утро, и лучше всего виден из Южного полушария", - сказал собеседник агентства.
Полнолуние в Москве - РИА Новости, 1920, 29.04.2026
Астроном рассказал о редком явлении в мае
29 апреля, 02:39
Он уточнил, что в средних широтах радиант (точка на небе, откуда визуально "появляются" метеоры) Майских Акварид находится невысоко над юго-восточным горизонтом всего лишь пару часов до рассвета. Кульминация, по данным астрономов, происходит около восьми часов утра по местному времени.
Метеорный поток действует с 19 апреля по 28 мая, уже с 3 мая можно при стечении обстоятельств наблюдать 30 и более "падающих звезд" в час, а в ночь пика их число должно достигнуть 40.
Звездный поток персеиды - РИА Новости, 1920, 24.03.2026
Астроном рассказал, какие звездопады можно увидеть весной
24 марта, 09:13
Эта-Аквариды возникают, когда пылевые частицы, оставшиеся после пролета кометы Галлея, входят в атмосферу Земли на скорости около 67 километров в секунду и создают яркие светящиеся следы.
Радиант эта-Акварид находится в созвездии Водолей. Из-за его низкого расположения метеоры часто оставляют очень длинные треки на ночном небе.
Как уточнили в планетарии, в начале мая Луна будет ещё достаточно близка к полнолунию (эту фазу естественный спутник Земли прошел 1 мая) и немного помешает наблюдению метеоров. В то же время, активность майских Акварид сохранится практически до конца месяца и их можно будет заметить ясными майскими ночами.
​​
Планета Венера - РИА Новости, 1920, 25.04.2026
Астроном рассказал о красивом астрономическом явлении этим летом
25 апреля, 08:00
 
НаукаЗемляЛунаМосковский планетарийКосмосКосмос - РИА Наука
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала