Мерц продолжает настаивать, что у него хорошие отношения с Трампом

БЕРЛИН, 6 мая - РИА Новости. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что по-прежнему привержен хорошим трансатлантическим отношениям, несмотря на разногласия с президентом США Дональдом Трампом по поводу конфликта вокруг Ирана.
Американский лидер в последнее время критикует немецкого канцлера, который отметил 27 апреля, что западные государства недооценили Иран, и что Соединенные Штаты рискуют надолго увязнуть в конфликте на Ближнем Востоке. Глава Белого дома обвинил его в некомпетентности и сообщил, что Штаты рассматривают возможность сокращения военного контингента США в Германии.
По словам канцлера, он регулярно созванивается с президентом США.
"Хорошее партнерство должно быть способно выдерживать расхождения во взглядах", - подчеркнул Мерц.
В ночь на 2 мая официальный представитель Пентагона Шон Парнелл подтвердил РИА Новости решение министерства вывести из ФРГ 5 тысяч американских военнослужащих в течение шести-12 месяцев.
