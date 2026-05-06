Мерц продолжает настаивать, что у него хорошие отношения с Трампом

Краткий пересказ от РИА ИИ Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что привержен хорошим трансатлантическим отношениям, несмотря на разногласия с президентом США Дональдом Трампом по поводу конфликта вокруг Ирана.

БЕРЛИН, 6 мая - РИА Новости. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что по-прежнему привержен хорошим трансатлантическим отношениям, несмотря на разногласия с президентом США Дональдом Трампом по поводу конфликта вокруг Ирана.

Германии. Американский лидер в последнее время критикует немецкого канцлера, который отметил 27 апреля, что западные государства недооценили Иран , и что Соединенные Штаты рискуют надолго увязнуть в конфликте на Ближнем Востоке . Глава Белого дома обвинил его в некомпетентности и сообщил, что Штаты рассматривают возможность сокращения военного контингента США

"У нас есть разногласия, но я могу с этим жить... Я и впредь буду высказывать свое мнение. Я обсужу это с ним ( Трампом - ред.)", - сказал Мерц в интервью телеканалу ZDF.

По словам канцлера, он регулярно созванивается с президентом США.

"Хорошее партнерство должно быть способно выдерживать расхождения во взглядах", - подчеркнул Мерц.