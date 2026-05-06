У Мерца нет настоящих союзников, пишут СМИ

МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Канцлер Германии Фридрих Мерц имеет множество советников, однако среди них нет настоящих союзников, пишет газета Politico со ссылкой на источники, ранее близкие к немецкому лидеру.

"Мерц ожидает лояльности, но не отвечает на нее взаимностью", - заявил другой собеседник издания, который ранее был доверенным лицом канцлера.

Мерц не располагает сторонниками, которые вместе с ним боролись бы за обещанные им изменения в политике, говорится в публикации. Канцлер, по словам одного из источников, обладает огромной уверенностью в себе, но при этом удивительно подвержен влиянию.