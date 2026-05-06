07:22 06.05.2026
У Мерца нет настоящих союзников, пишут СМИ

Канцлер Германии Фридрих Мерц. Архивное фото
  • Канцлер Германии Фридрих Мерц имеет множество советников, но среди них нет настоящих союзников, пишет газета Politico.
  • Мерц ожидает лояльности от своих соратников, но не отвечает на нее взаимностью, заявили источники издания.
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Канцлер Германии Фридрих Мерц имеет множество советников, однако среди них нет настоящих союзников, пишет газета Politico со ссылкой на источники, ранее близкие к немецкому лидеру.
"Никто из тех, кто сопровождал Мерца на его долгом пути к власти, не остался в его ближайшем окружении... Результатом... стал аппарат правительства, полный советников, но лишенный настоящих союзников", - говорится в материале газеты.
Согласно Politico, Мерц относится к своим ближайшим соратникам не так, как, например, экс-канцлер Германии Ангела Меркель: если ближайшие соратники Меркель работают с ней более трех десятилетий, то ключевой персональный помощник и доверенное лицо Мерца покинул его канцелярию, по данным газеты, уже через 11 недель.
"Мерц ожидает лояльности, но не отвечает на нее взаимностью", - заявил другой собеседник издания, который ранее был доверенным лицом канцлера.
Мерц не располагает сторонниками, которые вместе с ним боролись бы за обещанные им изменения в политике, говорится в публикации. Канцлер, по словам одного из источников, обладает огромной уверенностью в себе, но при этом удивительно подвержен влиянию.
Ранее опрос института по изучению общественного мнения Forsa для телеканалов RTL и ntv, проведенный в конце марта-начале апреля, показал, что уровень недовольства немцев канцлером Германии Фридрихом Мерцем достиг рекордных 78% - выше, чем когда-либо у предыдущего канцлера ФРГ Олафа Шольца.
