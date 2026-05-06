МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Только формирование у Европы животного страха перед неприемлемым уроном может предотвратить бойню, заявил зампредседателя Совбеза России, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.
"Ни уговоры, ни демонстрация благих намерений, ни добрая воля и односторонние шаги по укреплению доверия не должны быть нашими инструментами по предотвращению большой бойни. Только формирование у Германии и поддерживающей её "единой Европы" понимания неотвратимости получения ими неприемлемого урона в случае реализации плана "Барбаросса 2.0", - написал Медведев в статье для RT.