В Екатеринбурге обрушилась часть крыши колледжа
15:25 06.05.2026 (обновлено: 17:49 06.05.2026)
В Екатеринбурге обрушилась часть крыши колледжа

МЧС: в Екатеринбурге обрушилась часть крыши колледжа на 400 квадратах

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Екатеринбурге обрушилась часть крыши колледжа, из здания эвакуировали 97 человек.
  • ЧП произошло в спортзале, занятий там не было, никто не пострадал.
  • Предварительно, плиты обрушились из-за трещины в покрытии.
  • СК России возбудил уголовное дело о халатности.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 мая — РИА Новости. В Екатеринбурге обрушилась часть крыши колледжа технологий и предпринимательства, заявили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС.
"Днем 6 мая в экстренные службы Екатеринбурга поступило сообщение об обрушении части кровли здания учебного заведения на улице Умельцев. Прибывшие к месту вызова пожарно-спасательные подразделения установили, что произошло частичное обрушение кровли спортзала на площади 400 квадратных метров", — рассказали в ведомстве.

© Фото : МЧС Свердловской области/MAXМесто обрушения крыши колледжа в Екатеринбурге
Из здания эвакуировали 97 человек, пострадавших нет. В Минобразования региона уточнили, что занятий в спортзале не было.
По данным прокуратуры, плиты обрушились из-за трещины в покрытии. Корпус колледжа, предварительно, был после ремонта. Территорию вокруг него огородили, там работают экстренные службы. СК России возбудил уголовное дело о халатности.
