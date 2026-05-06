ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 мая — РИА Новости. В Екатеринбурге обрушилась часть крыши колледжа технологий и предпринимательства, заявили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС.

"Днем 6 мая в экстренные службы Екатеринбурга поступило сообщение об обрушении части кровли здания учебного заведения на улице Умельцев. Прибывшие к месту вызова пожарно-спасательные подразделения установили, что произошло частичное обрушение кровли спортзала на площади 400 квадратных метров", — рассказали в ведомстве.

Из здания эвакуировали 97 человек, пострадавших нет. В Минобразования региона уточнили, что занятий в спортзале не было.