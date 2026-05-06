Пропавших в горах КЧР туристок из Астрахани нашли живыми

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Туристок из Астрахани, которые пропали в горах Карачаево-Черкесии, нашли живыми.
- Девушки были обнаружены на одной из промежуточных точек маршрута под перевалом Озерный Архызский.
НАЛЬЧИК, 6 мая – РИА Новости. Туристок, которые пропали два дня назад в горах Карачаево-Черкесии, нашли, с ними все в порядке, их жизни и здоровью ничего не угрожает, сообщило региональное ГУ МЧС РФ.
"Наземная группировка спасателей МЧС России обнаружила двух девушек, которые накануне не вышли к назначенному сроку на конец маршрута. Туристки были на одной из промежуточных точек маршрута под перевалом Озерный Архызский. В настоящее время их жизни и здоровью ничего не угрожает", - говорится в сообщении.
Отмечается, что спасатели спустят туристок к населенному пункту Маруха.
По данным МЧС, всего в операции было задействовано более 30 человек, девять единиц техники и вертолет Ми-8.
Спасатели после обращения родителей 5 мая начали поиски двух заблудившихся туристок в Зеленчукском районе Карачаево-Черкесии, их маршрут был зарегистрирован в МЧС. По данным прокуратуры, девушки приехали из Астраханской области. В СК отмечали, что поход начался 25 апреля.