На Урале начальника учебного центра МЧС приговорили к шести годам колонии

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Начальника Уральского учебного спасательного центра МЧС приговорили к шести годам колонии.
- Его признали виновным в привлечении военнослужащих к строительству личного коттеджа.
ЧЕЛЯБИНСК, 6 мая - РИА Новости. Начальник Уральского учебного спасательного центра МЧС РФ приговорен к 6 годам колонии за привлечение к строительству личного коттеджа военнослужащих, сообщила пресс-служба Челябинского гарнизонного военного суда.
По данным суда, командир центра, будучи начальником для личного состава, совершил действия, выходящие за пределы его полномочий. В течение двух лет, используя на безвозмездной основе труд военнослужащих, он отдавал приказы им и их командирам с целью освобождения военнослужащих от выполнения в служебное время обязанностей службы. В итоге военнослужащие, в том числе в служебное время, убывали со службы и строили полковнику коттедж.
По данным регионального УФСБ РФ, он был задержан в июле 2025 года сотрудниками УФСБ России по Челябинской области и военного следственного управления СК РФ по ЦВО.
«
"Военный суд признал начальника центра МЧС России виновным... назначил наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет в исправительной колонии общего режима с лишением права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением организационно-распорядительных полномочий, на срок 1 год 6 месяцев, а также с лишением на основании статьи 48 УК РФ воинского звания "полковник", - говорится в сообщении
Фигурант признан виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом "е" части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), уточняется в сообщении.
Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в апелляционном порядке в Центральный окружной военный суд через Челябинский гарнизонный военный суд в течение 15 суток со дня его постановления, добавляет пресс-служба.