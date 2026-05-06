Рейтинг@Mail.ru
На Урале начальника учебного центра МЧС приговорили к шести годам колонии - РИА Новости, 06.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:09 06.05.2026
На Урале начальника учебного центра МЧС приговорили к шести годам колонии

На Урале начальника учебного спасательного центра МЧС приговорили к 6 годам

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкСтатуя Фемиды в суде
Статуя Фемиды в суде - РИА Новости, 1920, 06.05.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Статуя Фемиды в суде. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Начальника Уральского учебного спасательного центра МЧС приговорили к шести годам колонии.
  • Его признали виновным в привлечении военнослужащих к строительству личного коттеджа.
ЧЕЛЯБИНСК, 6 мая - РИА Новости. Начальник Уральского учебного спасательного центра МЧС РФ приговорен к 6 годам колонии за привлечение к строительству личного коттеджа военнослужащих, сообщила пресс-служба Челябинского гарнизонного военного суда.
По данным суда, командир центра, будучи начальником для личного состава, совершил действия, выходящие за пределы его полномочий. В течение двух лет, используя на безвозмездной основе труд военнослужащих, он отдавал приказы им и их командирам с целью освобождения военнослужащих от выполнения в служебное время обязанностей службы. В итоге военнослужащие, в том числе в служебное время, убывали со службы и строили полковнику коттедж.
Статуя богини правосудия - РИА Новости, 1920, 13.04.2026
Полковника Долгих приговорили к 14 годам, лишили звания и дали штраф
13 апреля, 22:02
По данным регионального УФСБ РФ, он был задержан в июле 2025 года сотрудниками УФСБ России по Челябинской области и военного следственного управления СК РФ по ЦВО.
«
"Военный суд признал начальника центра МЧС России виновным... назначил наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет в исправительной колонии общего режима с лишением права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением организационно-распорядительных полномочий, на срок 1 год 6 месяцев, а также с лишением на основании статьи 48 УК РФ воинского звания "полковник", - говорится в сообщении
Фигурант признан виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом "е" части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), уточняется в сообщении.
Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в апелляционном порядке в Центральный окружной военный суд через Челябинский гарнизонный военный суд в течение 15 суток со дня его постановления, добавляет пресс-служба.
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 30.04.2026
Суд арестовал замначальника УМВД по городу Химки за превышение полномочий
30 апреля, 21:06
 
ПроисшествияРоссияЧелябинская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Следственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала