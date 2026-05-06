МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Простые финны, в отличие от руководства страны, не хотят войны с Россией, такое мнение выразил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен.



"Как я отмечал <...>, финны НЕ хотят войны. Помните, что они (власти — Прим. Ред.) даже не позволили нам проголосовать по вопросу [вступления] в НАТО", — говорится в его публикации в соцсети X.