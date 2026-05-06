МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Простые финны, в отличие от руководства страны, не хотят войны с Россией, такое мнение выразил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен.
"Как я отмечал <...>, финны НЕ хотят войны. Помните, что они (власти — Прим. Ред.) даже не позволили нам проголосовать по вопросу [вступления] в НАТО", — говорится в его публикации в соцсети X.
Профессор добавил, что большинство его соотечественников дружат с русским народом, отметил он.
Малинен подчеркнул, что нарратив о войне с Россией поддерживают только финские марионетки-глобалисты Александр Стубб и глава МИД Финляндии Элина Валтонен.
Российский лидер Владимир Путин неоднократно подробно объяснял, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, но западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.
