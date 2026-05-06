Рейтинг@Mail.ru
В Финляндии сделали внезапное заявление о России - РИА Новости, 06.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:36 06.05.2026
В Финляндии сделали внезапное заявление о России

Профессор Малинен заявил о нежелании финнов воевать с Россией

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 06.05.2026
© РИА Новости / Юрий Кочетков
Перейти в медиабанк
Московский Кремль. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен считает, что простые финны не хотят войны с Россией.
  • По его мнению, большинство финнов дружат с русским народом, а нарратив о войне с Россией поддерживают только некоторые политики.
МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Простые финны, в отличие от руководства страны, не хотят войны с Россией, такое мнение выразил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен.

"Как я отмечал <...>, финны НЕ хотят войны. Помните, что они (власти — Прим. Ред.) даже не позволили нам проголосовать по вопросу [вступления] в НАТО", — говорится в его публикации в соцсети X.
Финский флаг - РИА Новости, 1920, 15.04.2026
"Будут на границе". СМИ рассказали о дерзком плане Финляндии против России
15 апреля, 13:06
Профессор добавил, что большинство его соотечественников дружат с русским народом, отметил он.

Малинен подчеркнул, что нарратив о войне с Россией поддерживают только финские марионетки-глобалисты Александр Стубб и глава МИД Финляндии Элина Валтонен.

Российский лидер Владимир Путин неоднократно подробно объяснял, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, но западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.
Мужчина с российским флагом - РИА Новости, 1920, 08.04.2026
"Она бы выиграла". В Финляндии пришли в ярость из-за шага против России
8 апреля, 19:15
 
В миреРоссияТуомас МалиненФинляндияНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала