МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Ежедневная аудитория онлайн-платформы "Макс" превысила 85 миллионов пользователей, приложение установили более 120 миллионов человек с момента запуска, рассказали в пресс-службе "Макса".

"Ежедневная аудитория "Макса" превысила 85 миллионов пользователей. С момента запуска приложение установили более 120 миллионов человек, отправлено более 150 миллиардов сообщений и совершено свыше 6 миллиардов звонков", - говорится в сообщении.

Также количество иностранных пользователей в "Максе" превысило 8 миллионов. Ежедневно иностранцы совершают 1,7 миллиона звонков и отправляют более 23 миллионов сообщений.

Кроме того, в "Максе" создано более 7 миллионов приватных и публичных каналов с суммарной аудиторией 300 миллионов подписчиков.

Азии, Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки. Регистрация в мессенджере доступна гражданам 40 государств. Совершать звонки и отправлять сообщения могут пользователи из стран СНГ