Ежедневная аудитория "Макса" превысила 85 миллионов пользователей - РИА Новости, 06.05.2026
14:15 06.05.2026
Ежедневная аудитория "Макса" превысила 85 миллионов пользователей

Приложение "Макс" с момента запуска установили более 120 миллионов человек

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Мессенджер "Макс"
Мессенджер "Макс". Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Ежедневная аудитория "Макса" превысила 85 миллионов пользователей.
  • С момента запуска приложение установили более 120 миллионов человек.
  • Количество иностранцев на платформе превысило восемь миллионов.
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Ежедневная аудитория онлайн-платформы "Макс" превысила 85 миллионов пользователей, приложение установили более 120 миллионов человек с момента запуска, рассказали в пресс-службе "Макса".
"Ежедневная аудитория "Макса" превысила 85 миллионов пользователей. С момента запуска приложение установили более 120 миллионов человек, отправлено более 150 миллиардов сообщений и совершено свыше 6 миллиардов звонков", - говорится в сообщении.
Также количество иностранных пользователей в "Максе" превысило 8 миллионов. Ежедневно иностранцы совершают 1,7 миллиона звонков и отправляют более 23 миллионов сообщений.
Кроме того, в "Максе" создано более 7 миллионов приватных и публичных каналов с суммарной аудиторией 300 миллионов подписчиков.
Регистрация в мессенджере доступна гражданам 40 государств. Совершать звонки и отправлять сообщения могут пользователи из стран СНГ, Азии, Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки.
"Макс" - национальная онлайн-платформа, позволяющая пользователям обмениваться сообщениями и голосовой связью, совершать платежи, получать электронные госуслуги и удостоверять личность с помощью цифрового ID. Приложение "Макс" включено в реестр российского программного обеспечения.
