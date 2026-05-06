Макрон предложил Пезешкиану план миссии по безопасности в Ормузском проливе

ПАРИЖ, 6 мая - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон провел переговоры с президентом Ирана Масудом Пезешкианом и предложил ему рассмотреть план Франции и Великобритании по созданию международной миссии для безопасности в Ормузском проливе.

Ранее агентство Рейтер сообщало со ссылкой на министерство обороны Франции, что французская авианосная группа, в составе которой находится единственный авианосец страны "Шарль де Голль", направляется в Красное море в рамках подготовки к возможной миссии по обеспечению безопасности судоходства в Ормузском проливе

"Многонациональная миссия, организованная Францией Великобританией , может помочь восстановить доверие судовладельцев и страховщиков. По своему характеру она будет независимой от воюющих сторон… Я предложил президенту Ирана воспользоваться этой возможностью и намерен обсудить этот вопрос с президентом ( США Дональдом – ред.) Трампом", - написал Макрон на своей странице в социальной сети Х

По словам французского лидера, восстановление безопасности в Ормузском проливе может помочь добиться прогресса в переговорах по вопросам ядерного оружия, баллистических ракет и региональной ситуации.

Макрон также призвал все стороны немедленно и безоговорочно снять блокаду Ормузского пролива.

В апреле военные стратеги из более 30 стран обсудили на конференции в Лондоне ситуацию в Ормузском проливе. Ранее премьер-министр Великобритании Кир Стармер утверждал, что Лондон и Париж возглавят "международную военную миссию по обеспечению свободы судоходства в Ормузском проливе", как только позволят обстоятельства.

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов.