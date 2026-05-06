Четыре человека погибли от израильских ударов по Ливану

БЕЙРУТ, 6 мая — РИА Новости. Жертвами израильских ударов по населенным пунктам в западной части долины Бекаа и на юге Ливана стали четыре человека, сообщил РИА Новости источник в ливанской службе скорой помощи.
"Вражеские авиаудары по селу Заляя в западном Бекаа и по селу Мейфидун на юге страны привели к гибели четырех человек и ранениям еще нескольких",- сказал собеседник агентства.
Источник уточнил, что израильские военные ударили по дому главы муниципалитета Заляя Али Касема Ахмада, в результате чего он был ранен, а его жена и сын погибли.
Он также отметил, что удар по селу Мейфидун на юге Ливана привел к гибели двух человек.
В свою очередь, "Хезболлах" заявило в среду об ударе по скоплению израильских военнослужащих на высоте ас-Сальа в районе населенного пункта Кантара на юге Ливана.
Официально между Ливаном и Израилем сохраняется режим прекращения огня, однако израильская авиация и артиллерия продолжает ежедневные удары по территории Ливана. Движение "Хезболлах" отвечает атаками на израильских военных в пограничной зоне. В ЦАХАЛ регулярно обвиняют "Хезболлах" в нарушении режима прекращения огня.