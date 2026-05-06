Литва примет американских военных, если их выведут из ФРГ, заявил президент
20:30 06.05.2026
Литва примет американских военных, если их выведут из ФРГ, заявил президент

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что страна готова принять у себя как можно больше американских военных, если США решат вывести их из Германии.
  • В Литве уже находится более 1000 американских солдат, и Вильнюс готов принять еще больше.
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Литва готова принять у себя как можно больше американских военных, если США решат вывести их из Германии, заявил литовский президент Гитанас Науседа.
Президент США Дональд Трамп 2 мая объявил о намерении сократить численность американских военных в Германии на 5 тысяч человек. В ночь на субботу официальный представитель Пентагона Шон Парнелл подтвердил РИА Новости решение американского министерства войны вывести из Германии 5 тысяч американских военнослужащих в течение 6-12 месяцев.
"Прежде всего мы заинтересованы в том, чтобы эти солдаты, которые, возможно, будут выведены из Германии, остались в Европе. И, вероятно, второй аспект - в какой именно стране они будут дислоцированы. Мы в Литве готовы принять столько союзников, сколько сможем. И для этой цели мы создаем всю необходимую инфраструктуру как для учений, так и для размещения", - сказал Науседа на совместной с президентом Польши Каролем Навроцким пресс-конференции на полигоне в Капчаместисе.
Науседа напомнил, что Литва ожидает полного развертывания пятитысячной бригады бундесвера на своей территории к концу 2027 года, в Литве также сейчас находится более 1000 американских солдат, и Вильнюс готов "принять в будущем еще больше".
В миреГерманияЛитваГитанас НауседаДональд ТрампСШАМинистерство обороны СШАКароль Навроцкий
 
 
