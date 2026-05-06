На Курилах произошло землетрясение магнитудой 4,4

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 6 мая– РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,4 произошло в среду в Тихом океане вблизи побережья северных Курил, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова.
"Землетрясение магнитудой 4,4 зарегистрировано в 16.52 (8.52 мск) 6 мая. Его эпицентр находился в Тихом океане в 185 километрах южнее города Северо-Курильска на острове Парамушир, очаг – на глубине 23 километров", - рассказала собеседница агентства.
По информации Семеновой, данные об ощутимости на Курильских островах не поступали, тревога цунами не объявлялась.
2 сентября 2025, 14:15