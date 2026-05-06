Глава МИД Кубы назвал заявление Рубио о нефтяной блокаде ложью

03:55 06.05.2026 (обновлено: 04:13 06.05.2026)
Глава МИД Кубы Паррилья назвал слова Рубио об отсутствии нефтяной блокады ложью

Куба. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава МИД Кубы Бруно Родригес Паррилья назвал заявление госсекретаря США Марко Рубио о том, что нефтяной блокады Кубы не существует, ложью.
  • Министр напомнил, что президент США подписал указ, предусматривающий угрозу введения пошлин против стран, экспортирующих топливо на Кубу, и за четыре месяца на остров прибыло лишь одно судно с горючим.
  • Кубинские власти обвиняют Вашингтон в ужесточении санкционного давления, которое усугубляет дефицит топлива и перебои с электроснабжением на острове.
МЕХИКО, 6 мая - РИА Новости. Заявление госсекретаря США Марко Рубио о том, что в отношении Кубы не существует нефтяной блокады, являются ложью и противоречат позиции Белого дома, заявил глава МИД Кубы Бруно Родригес Паррилья.
"Несколько часов назад госсекретарь США заявил, что нефтяной блокады в отношении Кубы не существует. Он попросту решил солгать. Тем самым он противоречит президенту США и пресс-секретарю Белого дома", - написал Родригес в своем Telegram-канале.
Министр напомнил, что 29 января президент США подписал указ, предусматривающий угрозу введения пошлин против стран, экспортирующих топливо на Кубу, в связи с чем за четыре месяца на остров прибыло лишь одно судно с горючим.
"Всех наших поставщиков запугивают и им угрожают, нарушая нормы свободной торговли и свободы судоходства", - заявил глава кубинского МИД.
Он также указал, что новый президентский указ от 1 мая вводит вторичные санкции в энергетической сфере.
Рубио во вторник заявил на брифинге в Белом доме, что "не существует нефтяной блокады как таковой" в отношении Кубы, а энергетические проблемы Гаваны связал с прекращением бесплатных поставок нефти из Венесуэлы.
Кубинские власти на протяжении последних месяцев обвиняют Вашингтон в ужесточении санкционного давления, которое, усугубляет дефицит топлива и перебои с электроснабжением на острове.
