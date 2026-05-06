Краткий пересказ от РИА ИИ
- Карликовый бегемот Ксюша из Московского зоопарка вышла в уличный вольер после зимы.
- Там для нее подготовили наполненный бассейн и еду.
МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Карликовый бегемот Ксюша из Московского зоопарка вышла в свой уличный вольер после зимы, сообщили в столичном зоосаде.
"Карликовый бегемот Ксюша вышла в свой уличный вольер с приходом тепла", — говорится в сообщении зоопарка на платформе "Макс".
Уточняется, что в уличном вольере специалисты подготовили для бегемота наполненный бассейн, свежую травку, фрукты, овощи, салат, а также сено люцерны и комбикорм, ветки ивы.
"Как только дверь открылась, Ксюша с нетерпением выбежала на поляну — очень довольная и счастливая. Сразу принялась жевать травку, а потом, конечно, отправилась покорять бассейн. Первый в этом сезоне уличный заплыв удался на славу", — отмечается в сообщении.