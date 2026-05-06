Тысячи гостей посетили фестиваль культуры и традиций "Явление" в Крыму
13:28 06.05.2026
Тысячи гостей посетили фестиваль культуры и традиций "Явление" в Крыму

В Алупке завершился фестиваль культуры и традиционных ценностей "Явление"

Григорий Гладков
МОСКВА, 6 мая – РИА Новости. Тысячи гостей посетили более 80-ти событий фестиваля культуры и традиционных ценностей "Явление", который прошел в Алупке, на территории храма Архангела Михаила, сообщили РИА Новости в пресс-службе мероприятия.
Гостями фестиваля стали семьи из Алупки, Ялты, Симферополя, Севастополя, а также туристы из других регионов.
Тутта Ларсен и Олег Аккуратов
Хедлайнером открытия было Трио Олега Аккуратова. На большой и малой сценах выступали исполнители, которых редко можно увидеть на одной афише: заслуженная артистка России Альбина Шагимуратова и выдающийся пианист Александр Гиндин; пианист Арсений Тарасевич-Николаев; джазовая и оперная певица Сандра Фракенберг, 7/8 Band, вокалистка с русско-кубинскими корнями Марианна Савон, ансамбли "Отцы и дети", "Сирин" и "Комонь", неофолк-группа hodíla ízba. Средневековые мелодии соседствовали с джазом, а фолк – с современной академической музыкой.
Ансамбль "Комонь"
Легендарный композитор, автор музыки к мультфильмам "Пластилиновая ворона" и "Падал прошлогодний снег" Григорий Гладков дал сольный концерт.
Ансамбль "Сирин"
"Мое выступление — это не концерт, а исповедь. Я готова говорить о самом сокровенном. Я благодарна фестивалю за ту гармонию музыки, природы, любви и духовных смыслов, за возможность петь для людей, которые пришли именно за этим", - отметила певица Мариам Мерабова.
Альбина Шагимуратова
Особая черта "Явления" – соединение светского и духовного. Выступления музыкантов, кинопоказы и творческие встречи здесь переплетались беседами со священнослужителями, учеными, исследователями и преподавателями. Параллельно с лекторием работали мастерские и детская анимация.
Ансамбль "Отцы и дети"
""Явление" – это консенсус традиций и инноваций. Здесь семья становится главной ценностью, а культура – общим языком поколений", – отметил продюсер фестиваля Сергей Катышев.
Владыка Нестор, Герман Греф и Сергей Катышев
В этом году было открыто книжное пространство, где, в частности, презентовали новое издание "Алупка: путеводитель по городу будущего".
Пространство для чтения
Также организаторы подготовили для гостей напитки и блюда, передающие атмосферу фестиваля: кофе с крымской лавандой, фирменные пирожные, сыры, конфеты и мороженое.
Гости фестиваля
Каждый день смотра открывался богослужением, а после колокольного звона прогуляться возле моря, сходить на экскурсию по храмовой территории или принять участие в событиях программы.
