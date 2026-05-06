Прокурор Крыма взял на личный контроль ситуацию в Джанкое

- Прокурор Крыма Олег Камшилов взял на личный контроль ситуацию в Джанкое после атаки БПЛА.
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая - РИА Новости. Прокурор Крыма Олег Камшилов взял на личный контроль ситуацию в атакованном ВСУ Джанкое, где погибли пять человек, сообщает пресс-служба ведомства.
"Прокуратура Республики Крым контролирует соблюдение прав граждан после атаки БПЛА на территорию города Джанкоя. Личный контроль за ситуацией осуществляет прокурор республики Олег Камшилов", - говорится в сообщении.
Обеспечено взаимодействие со всеми ведомствами для оперативного устранения последствий произошедшего, добавили в прокуратуре.
Пять человек погибли при ударе БПЛА минувшей ночью по Джанкою, сообщил ранее глава Крыма Сергей Аксенов.