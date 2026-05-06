СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая - РИА Новости. В Крыму открыли горячую линию после атаки ВСУ на Джанкой, где погибли пять человек, сообщает пресс-служба прокуратуры республики.
"Для оперативного приема заявлений по факту происшествия и оказания правовой помощи в прокуратуре республики организована горячая линия: телефон +7 (978) 053-62-08", - говорится в сообщении.
Пять человек погибли при ударе БПЛА минувшей ночью по Джанкою, сообщил ранее глава Крыма Сергей Аксенов.