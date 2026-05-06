При ударе БПЛА по Джанкою погибли пять человек
00:14 06.05.2026 (обновлено: 08:53 06.05.2026)
При ударе БПЛА по Джанкою погибли пять человек

  • При ударе беспилотников ВСУ по Джанкою погибли пять человек.
  • Власти окажут помощь семьям погибших, на месте работают экстренные службы.
  • Прокуратура взяла ситуацию на контроль и открыла горячую линию.
МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. При атаке беспилотников ВСУ на Джанкой погибли пять человек, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
"К сожалению, в результате удара вражеских БПЛА по Джанкою есть жертвы среди гражданского населения — пять человек погибли. Выражаю самые искренние и глубокие соболезнования их родным и близким", — написал он в Telegram-канале.

Власти окажут помощь семьям погибших. На месте работают экстренные службы.
Прокуратура взяла ситуацию на контроль и открыла горячую линию: +7 (978) 053-62-08.
ВСУ практически ежедневно нацеливают беспилотники на гражданские объекты в приграничных и других регионах. Российская армия в ответ бьет высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
