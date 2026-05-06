Биолог рассказал, когда в Центральной России появятся комары

МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Первая волна комаров в Центральной России ожидается во второй половине мая - начале июня, сообщил РИА Новости научный сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии биологического факультета МГУ Вадим Марьинский.
"Первую волну кровососущих комаров в центральной части Европейской России можно ожидать во второй половине мая - в самом начале июня", - рассказал Марьинский.
Ученый отметил, что скорость развития следующих поколений комаров будет зависеть от погодных условий в Центральной России летом.
