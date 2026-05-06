Краткий пересказ от РИА ИИ
- Карин Кнайсль сравнила одержимость европейцев угрозой со стороны России с психическим заболеванием.
- По словам Кнайсль, страны ЕС модернизируют свои вооруженные силы, стремясь быть готовыми к потенциальной конфронтации на континенте, и это делается с желанием вступить в конфронтацию с Россией.
МОСКВА, 6 мая – РИА Новости. Страны Западной Европы одержимы якобы исходящей от России угрозой, это подобно психическому заболеванию, заявила РИА Новости экс-министр иностранных дел Австрии, руководитель центра G.O.R.K.l. СПбГУ Карин Кнайсль.
Европа готовится к ядерной войне против России и США
20 февраля, 08:00
Кнайсль обратила внимание, что в последних доктринах национальной безопасности европейских стран все чаще говорится о необходимости быть готовыми к потенциальной конфронтации на континенте. По ее словам, одной из целей стран-членов ЕС является модернизация своих вооруженных сил, состояние которых ухудшалось десятилетиями как в вопросах финансирования, так и их комплектования.
"Однако большое "но", о котором я должна сказать, заключается в том, что все это делается с желанием вступить в конфронтацию с Россией. В этом и состоит проблема", - добавила она.
По мнению собеседницы агентства, одержимость стран Запада конфликтом с Россией подобна заболеванию.
"Я называю это патологической одержимостью. Это психическое заболевание. Им нельзя помочь, мы не в ответе за них", - заключила Кнайсль.
Россия в последние годы констатирует беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. Президент РФ Владимир Путин ранее подчеркивал, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".