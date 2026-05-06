Рейтинг@Mail.ru
Кнайсль сравнила одержимость европейцев Россией с психической болезнью - РИА Новости, 06.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:43 06.05.2026
Кнайсль сравнила одержимость европейцев Россией с психической болезнью

Кнайсль: одержимость европейцев Россией нельзя объяснить рационально

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкКарин Кнайсль
Карин Кнайсль - РИА Новости, 1920, 06.05.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Карин Кнайсль. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Карин Кнайсль сравнила одержимость европейцев угрозой со стороны России с психическим заболеванием.
  • По словам Кнайсль, страны ЕС модернизируют свои вооруженные силы, стремясь быть готовыми к потенциальной конфронтации на континенте, и это делается с желанием вступить в конфронтацию с Россией.
МОСКВА, 6 мая – РИА Новости. Страны Западной Европы одержимы якобы исходящей от России угрозой, это подобно психическому заболеванию, заявила РИА Новости экс-министр иностранных дел Австрии, руководитель центра G.O.R.K.l. СПбГУ Карин Кнайсль.
"Они одержимы президентом (России Владимиром – ред.) Путиным, они одержимы Россией. Это нельзя объяснить рационально", - сказала она.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
Европа готовится к ядерной войне против России и США
20 февраля, 08:00
Кнайсль обратила внимание, что в последних доктринах национальной безопасности европейских стран все чаще говорится о необходимости быть готовыми к потенциальной конфронтации на континенте. По ее словам, одной из целей стран-членов ЕС является модернизация своих вооруженных сил, состояние которых ухудшалось десятилетиями как в вопросах финансирования, так и их комплектования.
"Однако большое "но", о котором я должна сказать, заключается в том, что все это делается с желанием вступить в конфронтацию с Россией. В этом и состоит проблема", - добавила она.
По мнению собеседницы агентства, одержимость стран Запада конфликтом с Россией подобна заболеванию.
"Я называю это патологической одержимостью. Это психическое заболевание. Им нельзя помочь, мы не в ответе за них", - заключила Кнайсль.
Россия в последние годы констатирует беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. Президент РФ Владимир Путин ранее подчеркивал, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 03.05.2026
"Это произойдет": в Германии забили тревогу из-за страха перед Россией
3 мая, 21:54
 
В миреРоссияЗападная ЕвропаАвстрияКарин КнайсльВладимир ПутинСанкт-Петербургский государственный университетЕвросоюзНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала