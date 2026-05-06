В Орле отменили парад, салют и шествие «Бессмертного полка» в День Победы.

МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Парад, салют и шествие "Бессмертного полка" 9 мая отменены в Орле из соображений безопасности, решение принял оперативный штаб региона, сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков.

"Решение такое принято, к сожалению, исходя из текущей оперативной обстановки", – добавил Клычков.

Всего в рамках празднования 9 Мая в регионе запланировано более 50 акций, в том числе "Поем всем двором", "Артисты фронту", "Парад перед домом ветерана", "Окна Победы" и "Георгиевская лента".