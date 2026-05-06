В Орле отменили парад, салют и шествие «Бессмертного полка» в День Победы.

МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Парад, салют и шествие "Бессмертного полка" 9 мая отменены в Орле из соображений безопасности, решение принял оперативный штаб региона, сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков.
"Мы провели большую организационную работу по подготовке к празднованию и проведению публичных мероприятий на 9 Мая, но сегодня обеспечение безопасности, жизни, здоровья наших жителей вынуждает нас принять решение отказаться от больших публичных мероприятий. Это касаемо парада военного, это касается "Бессмертного полка" 9 мая, и это касается вечернего салюта", – заявил Клычков в ходе прямого эфира на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".
Клычков попросил администрацию города Орла перенести запланированные мероприятия в парки, скверы и бульвары для того, чтобы люди могли отдохнуть "в рассредоточенном формате", не собираясь массово.
"Решение такое принято, к сожалению, исходя из текущей оперативной обстановки", – добавил Клычков.
Всего в рамках празднования 9 Мая в регионе запланировано более 50 акций, в том числе "Поем всем двором", "Артисты фронту", "Парад перед домом ветерана", "Окна Победы" и "Георгиевская лента".