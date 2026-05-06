"Загнать в угол". Кличко набросился на Зеленского из-за его нового решения - РИА Новости, 06.05.2026
12:46 06.05.2026 (обновлено: 22:02 06.05.2026)
"Загнать в угол". Кличко набросился на Зеленского из-за его нового решения

Мэр Киева Виталий Кличко. Архивное фото
Мэр Киева Виталий Кличко. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мэр Киева Виталий Кличко заявил об угрожающей ситуации с отоплением в столице следующей зимой.
  • Он обвинил в этом центральную власть, которая, по его словам, не собирается помогать, несмотря на публичные заявления о поддержке.
МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Мэр Киева Виталий Кличко заявил об угрожающей ситуации с отоплением в столице следующей зимой и обвинил в этом тех, кто стоит у власти.

"Мы делаем все, что в силах города. Центральная же власть, публично заявляя, что будет помогать, делать это не собирается", — цитирует его издание "Страна.ua".
Он добавил, что Министерство развития общин и территорий Украины пообещало государственное финансирование и предложило подрядчиков для восстановительных работ на ТЭЦ-5, а теперь государство не хочет помогать.

"В министерстве заявили, что это дело только Киева. То есть снова политика. Киев пытаются загнать в угол. Ситуация угрожающая", — отметил мэр.

Открытое противостояние главы киевского режима и мэра столицы началось зимой прошлого года. В начале января Зеленский набросился на Кличко с критикой за недостаточную подготовку Киева к авиаударам. Перед этим мэр столицы порекомендовал жителям покинуть город на фоне перебоев с электроэнергией и отоплением. Как писали СМИ, Кличко назвал свой призыв честным предупреждением о сложной ситуации.
