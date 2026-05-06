Российский эксперт предупредил об опасности клещевого боррелиоза

МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Клещевой боррелиоз (болезнь Лайма) без лечения может поразить нервную систему, сердце или суставы, профилактических вакцин от него нет, рассказал ведущий научный сотрудник, заведующий лабораторией экологии риккетсий, руководитель отдела природно-очаговых инфекций НИЦЭМ имени Н.Ф. Гамалеи Минздрава России Алексей Костарной.

Ранее газета "Известия" писала, что диагнозы "боррелиоз", "тиф" и "энцефалит" на данный момент поставлены как минимум 34 россиянам, укушенным клещами, а всего с начала года зафиксировано 25 тысяч укусов членистоногих, из них 7 тысяч - за последнюю неделю.

"Без лечения инфекция быстро переходит в следующую стадию с возможным поражением нервной системы (менингит), сердца или суставов, которая поддается терапии значительно сложнее", - сказал журналистам Костарной.

Он уточнил, что для профилактики боррелиоза вакцин не существует ни на российском, ни на мировом рынках. Поэтому особое значение имеют меры предосторожности, своевременная диагностика и своевременная антибиотикотерапия, назначаемая врачом.