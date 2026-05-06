В Минздраве рассказали, где есть риск заболеть клещевым боррелиозом

МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Заболеть клещевым боррелиозом можно в центральной России и южных регионах, а также Поволжье, на Урале, в Сибири и дальневосточных регионах, рассказал ведущий научный сотрудник, заведующий лабораторией экологии риккетсий, руководитель отдела природно-очаговых инфекций НИЦЭМ имени Н.Ф. Гамалеи Минздрава России Алексей Костарной.

Ранее газета "Известия" писала, что диагнозы "боррелиоз", "тиф" и "энцефалит" на данный момент поставлены как минимум 34 россиянам, укушенным клещами, а всего с начала года зафиксировано 25 тысяч укусов членистоногих, из них 7 тысяч - за последнюю неделю.