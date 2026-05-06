В Минздраве рассказали, где есть риск заболеть клещевым боррелиозом
11:22 06.05.2026
В Минздраве рассказали, где есть риск заболеть клещевым боррелиозом

Костарной: заболеть клещевым боррелиозом можно в центральной России и на юге

Исследование иксодовых клещей. Архивное фото
  • Заболеть клещевым боррелиозом можно в разных регионах России: в центральной части и южных регионах, в Поволжье, на Урале, в Сибири и дальневосточных регионах.
  • С начала года зафиксировано 25 тысяч укусов клещами, из них 7 тысяч — за последнюю неделю.
  • Диагнозы «боррелиоз», «тиф» и «энцефалит» поставлены как минимум 34 россиянам, укушенным клещами.
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Заболеть клещевым боррелиозом можно в центральной России и южных регионах, а также Поволжье, на Урале, в Сибири и дальневосточных регионах, рассказал ведущий научный сотрудник, заведующий лабораторией экологии риккетсий, руководитель отдела природно-очаговых инфекций НИЦЭМ имени Н.Ф. Гамалеи Минздрава России Алексей Костарной.
Ранее газета "Известия" писала, что диагнозы "боррелиоз", "тиф" и "энцефалит" на данный момент поставлены как минимум 34 россиянам, укушенным клещами, а всего с начала года зафиксировано 25 тысяч укусов членистоногих, из них 7 тысяч - за последнюю неделю.
"Заболеть клещевым боррелиозом (болезнь Лайма) рискуют жители и туристы в самых разных регионах России: в Москве, Санкт- Петербурге, в центральной России и южных регионах, в Поволжье, на Урале, в Сибири и в дальневосточных регионах", - сказал журналистам Костарной.
