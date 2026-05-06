Китай является надежным стратегическим партнером Ирана, заявил Ван И

ПЕКИН, 6 мая – РИА Новости. Китай является надежным стратегическим партнером Ирана, заявил министр иностранных дел КНР Ван И в ходе переговоров с иранским коллегой Аббасом Аракчи.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов. Посредники пытаются организовать новый раунд переговоров.