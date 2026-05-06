Посольство Китая в Лондоне выступило против антироссийских санкций

ПЕКИН, 6 мая – РИА Новости. Сотрудничество между китайскими и российскими предприятиями не должно подвергаться вмешательству, заявили в посольстве КНР в Великобритании, комментируя новые антироссийские санкции Лондона, которые затронули китайские организации.