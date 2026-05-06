Краткий пересказ от РИА ИИ
ПЕКИН, 6 мая – РИА Новости. Сотрудничество между китайскими и российскими предприятиями не должно подвергаться вмешательству, заявили в посольстве КНР в Великобритании, комментируя новые антироссийские санкции Лондона, которые затронули китайские организации.
На сайте дипмиссии указано, что ранее правительство Великобритании объявило о введении санкций против ряда организаций и частных лиц из нескольких стран. В санкционные список оказались включены две китайские организации.
"Китай решительно выступает против односторонних санкций Великобритании, которые не имеют оснований в международном праве и наносят ущерб правам и интересам китайских предприятий. Пекин в связи с этим сделал Великобритании строгое представление", - говорится в заявлении дипмиссии.
Отмечается, что Китай по вопросу украинского кризиса придерживается объективной и беспристрастной позиции, всегда был привержен содействию мирным переговорам.
"Нормальные обмены и сотрудничество между китайскими и российскими предприятиями не должны подвергаться вмешательству или влиянию", – указано в заявлении.
