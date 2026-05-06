ВМС Китая испытали систему ПВО для борьбы с БПЛА, пишут СМИ

МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Китайские военно-морские силы испытали новую систему противовоздушной обороны для противодействия беспилотникам, сообщает издание South China Morning Post со ссылкой на центральное телевидение Китая (CCTV).
"Военно-морские силы Китая представили новую антидроновую систему противовоздушной обороны... "Финальные испытания", которые подтверждают, что конструкция системы вооружения соответствует всем эксплуатационным требованиям, успешно прошли в Бохайском заливе", - говорится в публикации.
Как отмечает газета, это означает, что массовому производству новой системы и ее развертыванию официально дан зеленый свет.
