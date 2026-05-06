Тюменская область обновит за сезон более 100 км дорог

ТЮМЕНЬ, 6 мая — РИА Новости. Более 100 километров дорог в муниципальных образованиях Тюменской области будет отремонтировано в текущем сезоне, сообщил губернатор Александр Моор.
"По обращению земляков начали ремонт дороги в Тюмени. Проведем работы и на других объектах, расположенных в 22 муниципалитетах. Самые большие объемы — в Тюменском и Ишимском округах. Всего за сезон планируем обновить более ста километров дорог", — сообщил Александр Моор в своем канале на платформе "Макс".
В Тюмени сезон ремонтов уже стартовал. За лето здесь планируют привести в надлежащее состояние четыре с половиной километра дороги на улице Широтной. По словам Моора, это одна из самых загруженных магистралей в областном центре — за сутки по ней проезжает более двадцати тысяч машин. О колеях на дороге и связанной с этим проблеме тюменских автомобилистов на личном приеме, который по поручению президента РФ губернатор провел в марте, рассказал Низами Алиев.
Моор отметил, что для реализации планов по ремонту дорог регион использует инструменты национального проекта "Инфраструктура для жизни".
