Мирошник рассказал, для чего Киев бьет по мирному населению
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
13:42 06.05.2026
Мирошник рассказал, для чего Киев бьет по мирному населению

Мирошник: Киев бьет по мирному населению, чтобы сместить внимание с проигрышей

Родион Мирошник. Архивное фото
Родион Мирошник. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Киевский режим наносит удары по мирному населению, чтобы сместить внимание с проигрышей на поле боя, заявил посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник.
  • Украина намеренно совершает террористические акты, выискивая не прикрытые силами ПВО гражданские объекты, добавил он.
МОСКВА, 6 мая – РИА Новости. Киевский режим наносит удары по мирному населению, чтобы сместить внимание со своих проигрышей на поле боя, заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
Ранее Мирошник сообщил, что от атак ВСУ за неделю с 27 апреля по 3 мая погибли 34 российских мирных жителя, в том числе двое несовершеннолетних.
"Украинская сторона - при всех попытках донести извращенную информацию в международный мейнстрим - у нее не получается. И для того, чтобы как-то подменить свои проигрыши на поле боя, она стремится использовать доступные ей вооружения, это достаточно большой арсенал, который поставляется западниками, против гражданского населения", - сказал дипломат ИС "Вести".
Как отметил Мирошник, Киев намеренно совершает эти террористические акты, выискивая не прикрытые силами ПВО гражданские объекты.
