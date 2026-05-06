12:54 06.05.2026
Конференция "Камчатка. Точка креатива" приняла 50 предпринимателей

© Фото : Камчатский край | Правительство/Telegram
МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. В конференции "Камчатка. Точка креатива" приняли участие 50 специалистов разных творческих направлений: фотографы, дизайнеры, художники и другие, сообщает пресс-служба краевого правительства.
Первая половина программы была посвящена пленарному заседанию и презентациям от предпринимателей.
В заседании приняли участие вице-губернатор Камчатского края Оксана Герасимова, директор АНО "Камчатский центр поддержки предпринимательства" Юлия Богаевская, руководитель краевого государственного казенного учреждения "КамчатТурСервис" Александр Белов. Модерировал сессию президент союза "Торгово-промышленная палата Камчатского края" Дмитрий Коростелев.
Богаевская подчеркнула, что креативные индустрии – не только про творчество, но и про устойчивое развитие предпринимательства в регионе. Такие площадки помогают объединять людей, идеи и реальные возможности для роста.
Центральным событием стала проектная работа с возможностью реализации идей в ближайший месяц. Команды разработали творческие проекты по представленным критериям и презентовали их.
Конференция состоялась в рамках национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика".
