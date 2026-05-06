Россия готова к любым сценариям по защите Калининграда, заявили в МИД

МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Россия работает на упреждение в вопросе защиты Калининградской области, готова к любым сценариям развития ситуации, заявил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям российского МИД Артем Булатов.
"Внимательно отслеживаем все эти тенденции и приготовления, учитываем их в нашем оборонном планировании. Понятно, что эксклавное расположение Калининградской области диктует необходимость особых мер для обеспечения безопасности и создания необходимых условий для раскрытия потенциала этого региона", - сказал дипломат.
"Уделяем этому самое пристальное внимание, работаем на упреждение, не ограничиваясь формулой "действие-противодействие". Готовы к любым сценариям развития ситуации", - указал он.
В декабре 2025 года президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, заявил, что РФ будет уничтожать угрозы Калининградской области, если они возникнут. Он подчеркнул, что возможная блокада региона может привести к полномасштабному конфликту.