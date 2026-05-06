Израиль заявил об атаке на командира спецназа "Хезболлы" в Бейруте
20:29 06.05.2026 (обновлено: 22:00 06.05.2026)
Израиль заявил об атаке на командира спецназа "Хезболлы" в Бейруте

Офис Нетаньяху подтвердил атаку на командующего спецназом "Радван" в Бейруте

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Офис Нетаньяху подтвердил удар Израиля по Бейруту.
  • Целью был командир спецподразделения "Радван" в составе движения "Хезболла".
МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Офис премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху подтвердил удар по Ливану, назвав его целью командующего спецподразделением "Радван" в составе движения "Хезболла".
Ранее источник сообщил РИА Новости, что беспилотник израильских ВВС атаковал жилое здание в южном пригороде Бейрута.
"Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) атаковала в Бейруте командующего подразделением "Радван" <...> в составе организации "Хезболла" с целью его нейтрализации", — говорится в заявлении.

По данным источника, на следующей неделе в Вашингтоне должен пройти третий раунд переговоров между Ливаном и Израилем. Бейрут надеется достичь соглашения о полной и немедленной остановке боевых действий.
Несмотря на режим прекращения огня, ЦАХАЛ ежедневно наносит удары по соседней стране. По данным Министерства здравоохранения Ливана, только 26 апреля в результате обстрелов погибли 14 человек. "Хезболла" отвечает ударами по израильским военным в приграничной зоне.
