Израиль заявил об атаке на командира спецназа "Хезболлы" в Бейруте

МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Офис премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху подтвердил удар по Ливану, назвав его целью командующего спецподразделением "Радван" в составе движения "Хезболла".
Ранее источник сообщил РИА Новости, что беспилотник израильских ВВС атаковал жилое здание в южном пригороде Бейрута.
"Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) атаковала в Бейруте командующего подразделением "Радван" <...> в составе организации "Хезболла" с целью его нейтрализации", — говорится в заявлении.
Несмотря на режим прекращения огня, ЦАХАЛ ежедневно наносит удары по соседней стране. По данным Министерства здравоохранения Ливана, только 26 апреля в результате обстрелов погибли 14 человек. "Хезболла" отвечает ударами по израильским военным в приграничной зоне.
