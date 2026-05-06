Израиль заявил об атаке на командира спецназа "Хезболлы" в Бейруте

МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Офис премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху подтвердил удар по Ливану, назвав его целью командующего спецподразделением "Радван" в составе движения "Хезболла".

" Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) атаковала в Бейруте командующего подразделением "Радван" <...> в составе организации " Хезболла " с целью его нейтрализации", — говорится в заявлении.

Несмотря на режим прекращения огня, ЦАХАЛ ежедневно наносит удары по соседней стране. По данным Министерства здравоохранения Ливана, только 26 апреля в результате обстрелов погибли 14 человек. "Хезболла" отвечает ударами по израильским военным в приграничной зоне.