12:16 06.05.2026 (обновлено: 12:17 06.05.2026)
Глава МИД Израиля отреагировал на скандал с обрезанием в Бельгии

МИД Израиля обвинил Бельгию в использовании права для преследования евреев

Флаг Бельгии. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар обвинил власти Бельгии в использовании уголовного права для преследования евреев.
  • Обвинения были предъявлены трем лицам в Антверпене за проведение обрезания без медицинской лицензии.
  • Посол США в Бельгии Билл Уайт выступил с критикой бельгийских властей, обвинив их в антисемитизме.
ТЕЛЬ-АВИВ, 6 мая - РИА Новости. Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар обвинил власти Бельгии в использовании уголовного права для преследования евреев после появления информации о предъявлении обвинений трем лицам в Антверпене, проводившим обрезание без медицинской лицензии.
По словам Саара, Бельгия в среду объявила о предъявлении обвинений еврейским специалистам, совершавшим обряд обрезания, в отношении которых в 2025 году проводилось расследование в Антверпене в рамках дела о ведении медицинской практики без лицензий.
"Этим актом Бельгия присоединяется к короткому и позорному списку стран, наряду с Ирландией, которые используют уголовное право для преследования евреев за исповедание иудаизма... Обрезание - краеугольный камень иудаизма", - заявил Саар в социальной сети X.
Израильский министр напомнил, что многие страны Европы и мира создали правовые рамки для обеспечения свободы в проведении обрезания и исповедовании иудаизма на своей территории. Он также призвал правительство Бельгии принять меры и найти решение ситуации.
Посол США в королевстве Билл Уайт на фоне расследования в феврале выступил с критикой бельгийских властей, обвинив их в антисемитизме. На что глава МИД Бельгии Максим Прево заявил, что любое утверждение о стране как об антисемитской является неверным, оскорбительным и неприемлемым.
