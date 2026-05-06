Глава МИД Израиля отреагировал на скандал с обрезанием в Бельгии

ТЕЛЬ-АВИВ, 6 мая - РИА Новости. Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар обвинил власти Бельгии в использовании уголовного права для преследования евреев после появления информации о предъявлении обвинений трем лицам в Антверпене, проводившим обрезание без медицинской лицензии.