Пезешкиан: переговоры об открытии Ормуза требуют снятия морской блокады США
23:31 06.05.2026
Пезешкиан: переговоры об открытии Ормуза требуют снятия морской блокады США

Президент Ирана Масуд Пезешкиан. Архивное фото
  • Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что любые переговоры о полном открытии Ормузского пролива требуют снятия морской блокады США с Ирана.
ТЕГЕРАН, 6 мая – РИА Новости. Любые переговоры с Ираном о полном открытии Ормузского пролива требуют снятия морской блокады США с исламской республики, заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан в ходе телефонной беседы со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном.
"Любые переговоры в отношении полного открытия Ормузского пролива требуют снятия морской блокады США, и этот шаг необходимо учитывать", - сказал Пезешкиан, его слова приводятся в Telegram-канале пресс-службы иранского президента.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня на две недели. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов. Посредники пытаются организовать новый раунд переговоров.
Вчера, 23:29
 
В миреСШАИранМасуд ПезешкианОрмузский проливЭммануэль МакронВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
