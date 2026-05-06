Пезешкиан: переговоры об открытии Ормуза требуют снятия морской блокады США

ТЕГЕРАН, 6 мая – РИА Новости. Любые переговоры с Ираном о полном открытии Ормузского пролива требуют снятия морской блокады США с исламской республики, заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан в ходе телефонной беседы со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном.