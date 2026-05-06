Пезешкиан: эффективность переговоров Ирана и США зависит от окончания войны

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что эффективность переговоров Ирана и США зависит от окончания военного конфликта между странами.
- Пезешкиан сказал, что Иран готов продолжить дипломатический трек и одновременно урегулировать свои вопросы со странами Персидского залива, если США будут придерживаться достигнутых договоренностей и предоставят гарантии о неповторении нападений в будущем.
ТЕГЕРАН, 6 мая – РИА Новости. Продолжение переговоров Ирана и США, как и их эффективность, будут зависеть от окончания военного конфликта между странами, а также от того, предоставит ли Вашингтон Тегерану гарантии о неповторении нападений в будущем, заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан в ходе телефонной беседы со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном.
"Эффективность переговоров зависит от окончания войны и предоставления необходимых гарантий (со стороны США – ред.) о предотвращении повторения враждебных действий в будущем. Если США будут придерживаться достигнутых договоренностей, Иран готов продолжить дипломатический трек и одновременно урегулировать свои вопросы со странами Персидского залива", - сказал Пезешкиан, его слова приводятся в Telegram-канале пресс-службы иранского президента.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня на две недели. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов. Посредники пытаются организовать новый раунд переговоров.