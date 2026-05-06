Пезешкиан: эффективность переговоров Ирана и США зависит от окончания войны

ТЕГЕРАН, 6 мая – РИА Новости. Продолжение переговоров Ирана и США, как и их эффективность, будут зависеть от окончания военного конфликта между странами, а также от того, предоставит ли Вашингтон Тегерану гарантии о неповторении нападений в будущем, заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан в ходе телефонной беседы со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном.