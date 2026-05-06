18:31 06.05.2026 (обновлено: 19:04 06.05.2026)
"Эпический провал". Неожиданный удар Ирана ужаснул Запад

Профессор Диесен: Иран выйдет победителем из конфликта на Ближнем Востоке

© REUTERS / Mohamed Azakir
Дым на месте авиаудара. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Диесен заявил, что Иран выйдет победителем из конфликта на Ближнем Востоке.
  • По мнению профессора, американские базы в регионе уничтожены, система альянсов США ослаблена, а Ормузский пролив находится под контролем Ирана.
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Иран выйдет победителем из конфликта на Ближнем Востоке, заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Диесен в соцсети X.
"Марко Рубио утверждает, что операция "Эпическая ярость" завершена, поскольку цели были достигнуты. В действительности Иран выиграл эту войну. Не было смены режима, не было ядерной сделки, не было ограничений на баллистические ракеты и беспилотники, не было разрыва связей между Ираном и его региональными союзниками, а Ормузский пролив теперь находится под контролем Ирана", — написал он.
Профессор также подчеркнул, что американские базы в регионе уничтожены, а система альянсов США ослаблена.
"Этот эпический провал был не просто очередной неудачной сменой режима, он серьезно ослабит позиции США на Ближнем Востоке. Все, чего удалось достичь, — это убийство многих иранцев и сокрытие от СМИ материалов дела Эпштейна", — резюмировал Диесен.
На минувшей неделе американцы в одностороннем порядке продлили перемирие до завершения диалога об урегулировании. Изначально прекращение огня должно было продлиться две недели, об этом оба участника конфликта объявили 8 апреля.
Состоявшиеся после этого переговоры не принесли результатов. Вашингтон объявил о блокаде иранских портов, пообещав снять ее только после достижения соглашения. ИРИ же в ответ перекрыла Ормузский пролив и отказалась от новых контактов.
